Музыканты из Франции, Китая Казахстана выступят на фестиваль L’arte del arco в Казани

Международный фестиваль L’arte del arco пройдет в Казани в марте. Музыкальный проект, придуманный художественный руководителем оркестра La Primavera Рустемом Абязовым вырос в пятидневный марафон с концертами в городах республики, мировыми премьерами и бесплатными мастер-классами от звезд классической музыки.

«Последние несколько лет мы проводим фестиваль в условиях постоянного форс-мажора, но не сдаемся. Этот год тоже был непростым — несколько заявленных ранее солистов попросили перенести их участие в фестивале на другие годы. Нам серьезно урезали бюджет, из-за чего мы были вынуждены пересмотреть программу, но, в общем и целом, все трудности нам удалось преодолеть», — поделился Абязов.

На одиннадцатый фестиваль в Татарстан приедут Елена Корженевич (Россия), Александр Гулин (Россия), Джовидон Хасанов (Таджикистан), Сергей Полтавский (Россия), Чжоу Чжень Чжен (Китай), Киира Клаусс (Россия), Татьяна Чулочникова (Россия), Марк Дробинский (Франция), Мария Крестинская (Россия), Максат Медеубек (Казахстан). Казань услышит виолу да гамба, барочные виолончель и скрипку, гиджак, виолу д’амур, эрху, кылкобыз.

«Такой широкий спектр струнных — от старинных, этнических струнно-смычковых до суперсовременных — на фестивале будет представлен впервые», — рассказал Абязов.

Они примут участие в концертах в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. По многолетней фестивальной традиции, приглашенные солисты дадут бесплатные мастер-классы для воспитанников детских музыкальных школ и музыкальных колледжей.

Все концерты фестиваля будут транслироваться онлайн.