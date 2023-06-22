На фестивале инвалидов по зрению в Казанском Кремле пройдет квест «В темноте»

Первый межрегиональный открытый реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников «Шаг за шагом – два сердца рядом» пройдет 22-24 июня в Казани. Подробнее о программе мероприятия «Татар-информу» рассказала руководитель клуба владельцев собак-проводников «Дорадо» РТ Лариса Мушникова.

«Фестиваль соберет незрячих людей из Татарстана, Башкортостана, Коми, Пермского края, Курской, Оренбургской и Орловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятие рассчитано на три дня. В первый день – 22 июня пройдут совместные занятия по специальному обучению владельцев и собак в условиях метрополитена», – сказала она.

Официальное открытие фестиваля состоится 23 июня во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.

«Наше мероприятие направлено на популяризацию собак-проводников для зрячих людей. Для гостей предусмотрены тематические площадки с несколькими станциями», – отметила Мушникова.

В день открытия фестиваля незрячие люди вместе со своими четвероногими питомцами выступят под открытым небом с концертными номерами. На тематической площадке будет организована работа восьми станций для детей и взрослых.

«Зрячие люди окунутся в мир незрячих и узнают, как мы живем, работаем, передвигаемся, посещаем кафе и магазины. Мы хотим рассказать обычным людям о нашей жизни, чтобы они не боялись наших собак», – добавила Мушникова.

На открытии фестиваля гости пройдет квест «В темноте». Дети вылепят собак из пластилина, попробуют смоделировать фигурки животных из шариков. Участникам предложат с закрытыми глазами угадать названия аромамасел по запаху. Погладить собак-поводырей и сделать с ними фото на память можно будет в фотозоне. Для гостей из других регионов 23 июня пройдет экскурсионная программа «Прикоснись к Казанскому Кремлю», а 24 июня запланирована поездка на остров-град Свияжск.

Подробнее о фестивале читайте в материале «Татар-информа» «Собака думает и принимает решения»: какова роль поводырей в жизни незрячих людей?»