«Зрячие люди окунутся в мир незрячих»: Кремль в Казани примет фестиваль собак-проводников

Межрегиональный открытый реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников «Шаг за шагом – два сердца рядом» соберет 22-24 июня в Казани незрячих людей

Фото: предоставлено Ларисой Мушниковой

«Мы популяризируем собак-проводников среди зрячих людей»

Межрегиональный открытый реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению и их собак-проводников «Шаг за шагом – два сердца рядом» соберет 22-24 июня в Казани незрячих людей из Татарстана, Башкортостана, Коми, Пермского края, Курской, Оренбургской и Орловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. На него приедут руководители и инструкторы трех российских школ по подготовке специальных собак.

«Фестиваль рассчитан на три дня. В первый день – 22 июня пройдут совместные занятия по специальному обучению владельцев и собак в условиях метрополитена», – сообщила Лариса Мушникова.

Оказывается, метро небезопасно для поводырей. Дело в том, что питомцев не просто перевозить на эскалаторах, при неосторожности гребенка может срезать подушек лап. Поэтому хозяевам нужно научиться правильно заходить и выходить с движущейся лестницы.

«Не все владельцы собак пользуются метрополитеном. Я, например, свою собаку Эристалису в метро не пускаю», - говорит собеседница «Татар-информа».

Навыки, отработанные в метрополитене, в дальнейшем также пригодятся незрячим людям и их четвероногим помощникам в супермаркетах, где есть эскалаторы.

Лариса Мушникова: «Не все владельцы собак пользуются метрополитеном. Я, например, свою собаку Эристалису в метро не пускаю» Фото: предоставлено Ларисой Мушниковой

Официальное открытие фестиваля пройдет 23 июня во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.

«Наше мероприятие направлено на популяризацию собак-проводников среди зрячих людей. Для гостей предусмотрены тематические площадки с несколькими станциями, на которых зрячий человек может познакомиться с собаками-проводниками и пройти квест, ощутить на себе, как передвигаются незрячие люди при помощи питомцев», – отметила Мушникова.

Незрячие люди вместе со своими четвероногими питомцами выступят под открытым небом с концертными номерами. На тематической площадке будет организована работа восьми площадок для детей и взрослых.

«Зрячие люди окунутся в мир незрячих и узнают, как мы живем, работаем, передвигаемся, посещаем кафе и магазины. Мы хотим познакомить обычных людей с нашей жизнью, чтобы они не боялись нас и наших собак, а при необходимости могли оказать своевременную помощь», – добавила Лариса Мушникова.

Гости фестиваля пройдут квест «в темноте». Дети вылепят собак из пластилина или попробуют смоделировать фигурки животных из длинных шаров. Участникам также предложат с закрытыми глазами угадать названия аромомасел по запаху. Погладить собак-поводырей и сделать с ними фото на память можно будет в фотозоне.

Для региональных гостей запланирована экскурсионная программа «Прикоснись к Казанскому Кремлю», а 24 июня пройдет экскурсия на остров-град Свияжск.



«Содержание собаки в год обходится в 100 тыс. рублей»

Какие собаки могут работать поводырями? По статистике, чаще всего незрячие люди берут в помощники лабрадоров. Менее популярны немецкие и восточно-европейские овчарки, голден-ретриверы. В России пока известен лишь один случай, когда в качестве поводыря используется ризеншнауцер. Ожидается, что его хозяйка приедет на фестиваль в Казань. Оказывается, работать проводником незрячего человека непросто.

«Собаки проходят отбор по психологической устойчивости, потом их тренируют и передают владельцам. Лабрадоры проще привыкают к новым хозяевам, чем овчарки. Овчарка – собака одного хозяина», – отметила Лариса Мушникова.

Инвалиды по зрению получают собак по индивидуальным программам в Социальном фонде бесплатно как «средства реабилитации». Цена специально обученных поводырей достаточно высокая и составляет более 1,2 млн рублей.

Инвалиды по зрению получают собак по индивидуальным программам в Социальном фонде как «средства реабилитации» Фото: предоставлено Ларисой Мушниковой

Согласно данным на конец прошлого года, в Татарстанском региональном обществе слепых состояло примерно 5,7 тыс. человек. Однако на самом деле людей с ограниченными возможностями по зрению в регионе проживает больше, просто не все из них встают на учет. Очередь на собак-поводырей в республике пока небольшая.

«Незрячих людей много, а собак мало. В финансовом плане собаку-поводыря может потянуть не каждый. Хозяева собак получают на их содержание компенсацию от Социального фонда. В этом году размер такой компенсации составляет на год 32 тыс. рублей. Незрячему человеку, который живет на пенсию, содержать на такие деньги питомца нереально», – объясняет Мушникова.

К примеру, инвалид первой группы получает пенсию в размере 16 тыс. рублей в месяц. По данным собеседницы «Татар-информа», содержание собаки-поводыря в год обходится примерно в 100 тыс. рублей. Это деньги, необходимые на корм, услуги ветеринара, грумминг. По закону собака-поводырь может заходить с хозяином в любые учреждения, поэтому она должна быть всегда ухоженной и чистой.

«По данным Всероссийского общества слепых, в очереди на собак-поводырей по Татарстану стоит человек 15-20. Социальный фонд России такие данные не разглашает. Кроме того, люди могут не входить в состав Всероссийского общества слепых, но иметь право на собаку-проводника и стоять за ней в очереди в какой-либо специализированной школе», – пояснила Мушникова.

В Татарстане сейчас всего у 19 незрячих людей есть собаки-поводыри.



«Работодатели при виде собаки впадают в шоковое состояние»

Если работодатель берет на работу незрячего человека, имеющего собаку-поводыря, то он должен быть готов к тому, что будет видеть каждый день на рабочем месте еще и четвероного питомца. Незрячие люди чаще работают массажистами, но бывают и исключения.

«К примеру, Гульнара из Татарстана работает педагогом в колледже. Работает много лет, у нее живет уже вторая собака. Пока идут уроки, питомец тихо лежит в уголочке кабинета. Собаки же у нас тихие и спокойные, не лают», –привела пример руководитель татарстанского клуба владельцев собак-проводников.

Проблем у хозяев с такими питомцами во время работы обычно не возникает. Однако бывает некоторое недопонимание со стороны работодателей.

«Работодатели не достаточно хорошо информированы о нас. Когда приходит трудоустраиваться незрячий с собакой, работодатель может быть в шоке. Он может не знать, что делать, или подумать, что для собаки нужно специальное место, хотя это не так. Собака-поводырь всегда рядом с хозяином», – пояснила Мушникова.

Или другой пример – Руслан работал в мечети, и его всегда сопровождала собака Гаяна. Из-за питомца у его хозяина в религиозном учреждении тоже были некоторые разногласия с другими служителями.

«Есть некоторые музеи и культурные учреждения, которые нас пока пускать не хотят» Фото: предоставлено Ларисой Мушниковой

По федеральному закону «О социальной защите инвалидов в РФ» незрячих людей вместе с собаками-поводырями должны впускать в общественной транспорт и в различные учреждения. При этом в законе нет обязательных требований к наличию у питомца намордника. Но на практике дела обстоят иначе.

«Есть некоторые музеи и культурные учреждения, которые нас пока пускать не хотят», – констатирует Мушникова.

Также четвероногих друзей пока принимают далеко не все гостиницы. С некоторыми из них владельцам собак даже приходится судиться.

«Собака-поводырь не укусит, не залает»

Как распознать в толпе незрячего человека и собаку-поводыря? Это можно сделать по специальной экипировке и значку с красным крестом на белом фоне.

«Собака-поводырь не укусит, не залает, она вообще без агрессии. Слепому человеку наоборот иногда приходится самому защищать такую собаку от других людей», – пояснила эксперт.

Иногда при появлении собаки-проводника в общественном транспорте пассажиры начинают возмущаться, что пес без намордника. Но по закону это и не требуется.

«Собака-проводник не носит намордник, так как она – аппортировщик, поднимает с пола упавшие предметы – ключи, перчатки, трости» Фото: предоставлено Ларисой Мушниковой

«Собака-проводник не носит намордник, так как она – аппортировщик, поднимает с пола упавшие предметы – ключи, перчатки, трости», – сказала Лариса Мушникова.

Поводырь помогает хозяину обойти разные объекты. Иногда препятствиями служат другие люди, которые идут напролом, не отрывая глаз от экранов сотовых телефонов.

«Поводырь – единственная профессия, когда собака думает, анализирует и принимает решения. Другие служебные собаки только выполняют команды», – объяснила специалист.

Она обратила внимание на еще одну проблему, которая особенно актуальна летом, в период отпусков. По ее словам, сейчас достаточно авиарейсов, на которые пускают пассажиров с собаками, или поездов. Но внутренние правила перевозчиков разнятся и противоречат законодательству. К примеру, в самолетах требуют, чтобы собаки были в намордниках на протяжении всего времени перелета. Бывают вопросы и с непосредственным размещением питомцев на борту. А в специализированное купе поезда владельцы собак могут купить билеты лишь за 10 дней до его отправки.

«Поводырь – единственная профессия, когда собака думает, анализирует и принимает решения» Фото: предоставлено Ларисой Мушниковой

«Приоритет на железнодорожном транспорте отдается инвалидам-колясочникам, и мы должны быть к ним приравнены. Собака ведь не маленькая, ее в сумку не положишь», – заметила она.

Лариса Мушникова надеется, что эти моменты будут учтены в дальнейшем в российском законодательстве, а количество специальных купе для пассажиров с животными будет увеличено.