На фестивале «Аксенов-фест» жители Казани смогут написать письмо писателю

На XV фестивале «Аксенов-фест», который пройдет с 19 по 21 августа в Москве и Казани, жители и гости столицы Татарстана смогут написать письмо писателю Василию Аксенову, сообщили организаторы.

В Национальной библиотеке РТ, у главного конференц-зала, будет установлен стол с пишущей машинкой эпохи Аксенова. Все желающие смогут адресовать писателю письмо и получить философский ответ от коллег и друзей Аксенова, посетивших фестиваль.

Помимо этого, в первый день работы фестиваля в Нацбиблиотеке РТ откроется выставка ранее не опубликованных писем и фотографий Василия Аксенова разных лет. Автором работ выступил заслуженный деятель искусств РТ, член Союза фотографов Фарит Губаев. Документы будут представлены Домом русского зарубежья Александра Солженицына.

Далее в Нацбиблиотеке пройдет презентация книжной выставки «Аксенов-фест рекомендует. Писатель и его ближний круг» и встреча с писателем Денисом Осокиным. На книжной выставке будут собраны не только произведения Аксенова, но и близких ему по духу авторов. Здесь же Евгений Попов представит свою новую книгу «Фазиль», посвященную писателю Фазилю Искандеру.

Вход на мероприятия фестиваля будет осуществляться по билетам, которые можно получить бесплатно по регистрации в аккаунте «Культура Казани» в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Аксенов-фест» развернется на нескольких площадках Москвы и Казани.