«Аксенов-фест» развернется на нескольких площадках Москвы и Казани

С 19 по 21 августа в Москве и Казани пройдет юбилейный XV «Аксенов-фест», посвященный 90-летию Василия Аксенова. Об этом на деловом понедельнике доложил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

«Памятные мероприятия пройдут и в Москве, где Аксенов написал прославившие его произведения. Так, 15 августа в столице состоится открытие мемориальной доски, которая будет установлена по улице Красноармейская, 21. В этом доме писатель жил с 1962 по 1980 год», — отметил спикер.

Инициаторами открытия мемориальной доски выступили участники русского ПЕН-центра, друзья, коллеги и поклонники творчества Аксенова, а автором стал народный художник России Борис Мессерер.

Главной площадкой фестиваля традиционно останется Дом-музей Аксенова в Казани. Кроме того, дискуссии и лекции пройдут в Национальной библиотеке РТ.

Фестиваль пройдет при участии президента русского ПЕН-центра, драматурга Евгения Попова, саксофониста Игоря Бутмана, государственного деятеля, издателя и близкого друга писателя Владимира Григорьева, главного редактора «Литературной газеты» Максима Замшева и многих других поэтов и писателей, журналистов и музыкантов.

19 августа откроет фестиваль культурный мост между двумя городами — Казанью и Коктебелем, где частично был написан известный роман Василия Аксенова «Остров Крым».

В Национальной библиотеке РТ в этот день начнет свою работу выставка ранее не опубликованных писем и фотографий писателя. Далее в библиотеке пройдет презентация книжной выставки «Аксенов-фест рекомендует. Писатель и его ближний круг», где будут собраны произведения не только самого Аксенова, но и близких ему по духу авторов. Здесь же Евгений Попов представит свою новую книгу «Фазиль», посвященную другому великому писателю Фазилю Искандеру.

В Казанской Ратуше в первый день фестиваля состоится вручение литературно-музыкальной премии «Звездный билет». На вечере выступит народный артист Игорь Бутман.

Второй день фестиваля 20 августа начнется в сквере Аксенова с посадки символичного для всего творчества Аксенова растения — тамариска. В Национальной библиотеке РТ в этот день пройдут творческие встречи с главным редактором литературной газеты Максимом Замшевым, а также с редактором журнала «Октябрь», куратором фестиваля Ириной Барметовой.

Закрытие фестиваля пройдет в парке «Черное озеро». На литературно-музыкальном вечере казанские артисты, а также гости фестиваля поделятся воспоминаниями об эпохе писателя.