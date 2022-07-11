На фестиваль «Скорлупино» приедут мастера из Подмосковья, Белгорода и Челябинска

География всероссийского фестиваля «Скорлупино» с каждым годом становится обширнее. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила председатель отделения АМО РТ, директор центра «Форпост», организатор фестиваля Наиля Тазиева.

«Если говорить об участниках молодежных команд, то это приезжие из Республики Татарстан. А если говорить о мастерах, то это все ближайшие соседи из регионов. Есть те, которые приезжают в четвертый и пятый раз, с ними налажены дружеские связи, они готовят специальную линейку сувениров и работают под наш фестиваль, зная его специфику. Приедут мастера из Подмосковья, Белгорода, Челябинска, Пензы», — рассказала Тазиева.

Руководитель исполкома Пестречинского муниципального района РТ Альберт Хабибуллин дополнил, что география туристов выросла до масштабов всей России. Основная идея праздника заключается в развитии туристического потенциала на уровне республики и, в частности, Пестречинского района.

«На сегодняшний день туризм в Пестречинском районе все больше развивается благодаря и первому фестивалю „Скорлупино“, и фестивалю „Военные игры „Элбэдэн““, который приобретает уже международный размах. Мы проводим его не так давно, но он уже завоевал любовь россиян. Поэтому и о Пестречинском районе все больше узнают людей. Я думаю, не за горами то время, когда и „Скорлупино“, и „Военные игры „Элбэдэн““ станут полноценными международными фестивалями», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на фестивале «Скорлупино» в Пестрецах ожидается участие 10 тыс. гостей.