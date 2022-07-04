Гостей «Скорлупино» погрузят в атмосферу традиций и легенд Пестречинского района РТ

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

16 июля в Пестречинском районе Татарстана состоится всероссийский фестиваль «Скорлупино». В этом году организаторы решили сделать акцент на народных традициях и обычаях, так как 2022-й объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом культурного наследия.

«Ежегодно „Скорлупино“ организуют яркую и насыщенную программу. В этом году мы покажем гостям элементы обрядов, культуры, быта народов, проживающих на территории Пестречинского района. Будут представлены гостевые дома, организованы народные игры, каждый сможешь угоститься народными блюдами. В прологе мы покажем театрализацию об истории развития района и легенды, связанные с Пестречинским районом. По традиции пройдут фестивальные игры с яйцом, будет работать детская площадка», — поделилась с «Татар-информом» председатель отделения АМО РТ, директор центра «Форпост», организатор фестиваля Наиля Тазиева.

В программе фестиваля также запланирована работа площадки народных художественных промыслов с мастер-классами от ремесленников Татарстана и регионов Российской Федерации. По словам собеседницы агентства, на сегодняшний день идет регистрация мастеров.

На площадке «Ско-ко-парк» будут представлены различные породы пернатых: готовятся интересные фотозоны, активности, фестивальные игры, призы. Также на событии выступят хедлайнеры с хитами и новинками, будет установлен новый гастрономический рекорд, который в этом году будет связан с историей Пестречинского района РТ, анонсировала организатор праздника.