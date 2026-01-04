news_header_top
Общество 4 января 2026 20:59

На федеральных трассах в Татарстане частично сняли ограничения для автобусов и грузовиков

Временные ограничения движения для автобусов и грузовых транспортных средств сняли на пяти участках федеральных автодорог в Татарстане с 19:00 (МСК) 4 января 2026 года. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В частности, ограничения больше не действуют на следующих трассах:

  • М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань с км 735+683 по км 828+000;
  • М-7 «Волга», подъезд к городу Киров, с км 15+760 по км 127+190;
  • А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск, участок от М-7 «Волга» с км 95+566 по км 126+279;
  • Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск с км 0+000 по км 136+969;
  • А-151 Цивильск – Ульяновск с км 122+805 по км 136+710.

«Движение по указанным участкам федеральных автодорог теперь полностью обеспечено для всех видов транспорта», – отметили в ведомстве.

