На федеральном телеканале покажут фильм об Универсиаде в Казани

5 ноября на федеральном телеканале «Матч ТВ» запланирован к показу фильм «Универсиада. 10 лет спустя» о подготовке и проведении соревнований в Казани. Картина посвящена юбилею XXVII Всемирной летней Универсиады, которая прошла в столице Татарстана в июле 2013 года.

Документальный фильм повествует о том, как возникла идея проведения Универсиады, о поражении в борьбе за право проведения игр 2011 года, о второй заявочной кампании и победе в ней и о незабываемой атмосфере праздника, которую подарили Игры. Обо всем этом зрителям расскажут Государственный Советник РТ, первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, президент ФИСУ Олег Матыцин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, министр спорта РТ Владимир Леонов, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, волонтеры Универсиады и жители города.

Ранее фильм «Универсиада. 10 лет спустя» был показан в рамках внеконкурсной программы «О! Спорт! Ты — мир» на XIX Казанском международном фестивале мусульманского кино в начале сентября 2023 года.

Начала показа запланировано на 11.05.

О том, как соревнования изменили город, что стало с инфраструктурным наследием Игр и пошел ли в гору татарстанский спорт, читайте в материале «Татар-информа» 10 лет Универсиаде, которая разделила жизнь Казани на до и после.