10 лет Универсиаде, которая разделила жизнь Казани на до и после

Казань отмечает 10-летие с момента проведения в Казани Всемирной летней Универсиады

Фото: © «Татар-информ»

Казань «выиграла» Универсиаду со второй попытки

История появления в жизни казанцев Универсиады крепко связана с другим эпохальным событием – 1000-летием города. Еще в ходе подготовки к Миллениуму руководство Татарстана поставило задачу провести в Казани мероприятие, которое навсегда останется в памяти горожан. Следуя общим трендам нулевых, было принято решение бросить свой взор в сторону спорта. Тогда ведомством в этой сфере в республике «рулил» Марат Бариев, и среди разных вариантов он сделал ставку на Универсиаду. И не прогадал.

В то время симбиоз «университета и Олимпиады» являлся малоизвестным и абсолютно локальным турниром. Наверное, поэтому всерьез к нему в Татарстане отнеслись не сразу и где-то слегка промедлили с заявочной кампанией на 2011-й год. Сама заявка, конечно, была подана в срок. Более того, Казань даже вышла в финал. Но этой минимальной задержки хватило, чтобы уступить китайскому Шэньчжэню.

Марат Бариев сделал ставку на Универсиаду. И не прогадал Фото: minsport.tatarstan.ru

В своих воспоминаниях мэр Казани Ильсур Метшин и Владимир Леонов – ныне министр спорта РТ – рассказывали, что тот проигрыш был соизмерим невероятному удару.

«Я думал, мы больше никогда в жизни этим заниматься не будем, так тяжело дался нам этот удар», – говорил Метшин.

«Мы плакали, было очень обидно и было внутреннее понимание, что мы проиграли, и всё», – вспоминает Леонов, готовивший заявку.

Благо сразу после оглашения результатов с татарстанской делегацией связался Минтимер Шаймиев. Первый Президент республики лишь поблагодарил своих подопечных за работу и попросил подать заявку на Универсиаду-2013. Горький опыт поражения помог Казани выдать одну из лучших заявок своего времени, обогнать испанский Виго и южнокорейский Кванджу и, как итог, привезти турнир домой со второй попытки.

Подготовка к проведению Универсиады началась на следующий день после официального известия о победе Фото: © «Татар-информ»

Аэропорт, вокзал, станции метро и развязки

Подготовка к проведению Универсиады началась уже 1 июня 2008 года – на следующий день после официального известия о победе. Принято считать, что именно с этого момента Казань перешла Рубикон.

За пять лет подготовки к летним студенческим Играм столица Татарстана изменилась, наверное, даже сильнее, чем за пару десятилетий до этого. На строительство спортивной, транспортной и сервисной инфраструктуры из бюджетов разных уровней было выделено более 200 млрд рублей.

Для размещения 14,5 тысяч участников и гостей соревнований в Казани построили Деревню Универсиады Фото: studsport.ru

Итак, что было построено в Казани под Универсиаду, не считая спортивных объектов:

современное здание аэропорта;

3 станции метро;

ж/д вокзал «Казань-2»;

линия скоростного трамвая;

линия аэроэкспресса к аэропорту;

12 транспортных развязок;

13 улиц было реконструировано;

122 дороги отремонтировали.

«Благодаря проведению Универсиады мы обновили не только спортивную, но и городскую инфраструктуру в столице Татарстана. Мы построили транспортные развязки, обновили аэропорт, ж/д вокзалы, отремонтировали тысячи километров дорог», – рассказал «Татар-информу» Владимир Леонов.

«Если бы не Универсиада, город бы сильно потерял в своем облике»

Всего за несколько лет город кардинально преобразился. С точки зрения транспортной инфраструктуры представить любую другую ситуацию, при которой с Казанью бы случилось такое обновление, почти невозможно. Подобного мнения придерживается и профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ) Александр Дембич.

Под Универсиаду обновили магистральную сеть и транспортную инфраструктуру Фото: © Мазур Владимир, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

«Под Универсиаду обновили магистральную сеть и транспортную инфраструктуру. С точки зрения архитектуры это огромное влияние на город. Все эти события сильно подстегнули благоустройство и архитектуру Казани. Очевидно, что если бы не Универсиада-2013, было бы сделано в разы меньше и город бы сильно потерял в своем нынешнем облике», – заявил Дембич «Татар-информу».

По его словам, тот факт, что после Универсиады в Казани стали строить меньше, нисколько не смущает. Все-таки на нее были выделены большие средства, в том числе и федеральные. Повседневно такое происходить не будет.

Под студенческие Игры Казань получила 31 спортивный объект, в том числе 45-тысячный стадион «Ак Барс Арена» Фото: rais.tatarstan.ru

«Городов в России много, и все они развиваются в основном за счет федеральных вложений. К примеру, то же метро. Понятно, что к Универсиаде его строили в более ускоренном порядке. Сейчас же строят гораздо медленнее. Потому что по сути в таких делах федеральное финансирование практически отсутствует и город развивается лишь за счет своих средств и средств республики», – подчеркнул профессор.

«Создание международных центров? Всем говорю: “Едьте и берите опыт Казани”»

Еще более масштабным оказался вклад Универсиады в спортивную инфраструктуру города. Под студенческие Игры Казань получила 31 спортивный объект, в том числе 45-тысячный стадион «Ак Барс Арена», ставший домом для футбольного «Рубина», Центр волейбола «Санкт-Петербург» для волейбольного «Зенита-Казань» и Деревню Универсиады для 14,5 тысячи студентов.

Виталий Мутко с теплотой вспоминает Универсиаду в Казани Фото: rais.tatarstan.ru

Особенно приятно, что по прошествии десяти лет все это спортивное наследие Универсиады не превратилось в «белых слонов», а напротив, активно функционирует. В беседе с «Татар-информом» это подчеркнул и экс-министр спорта России Виталий Мутко:

«Многое с Универсиады мне запомнилось. Прилет в аэропорт, чак-чак, теплая встреча (смеется). Порой я прилетал в Казань по несколько раз за неделю. Я уже здесь был как свой. Много приятных воспоминаний.

«Центр водных видов спорта после Универсиады можно было вообще превратить в фитнес. Но в Казани на его базе провели чемпионат мира по водным видам спорта» Фото: rais.tatarstan.ru

Спортивная инфраструктура? Помню, даже тут (Академия спорта и туризма, – прим. Т-и) было поле. Конечно, нельзя сказать, что в городе не было ничего. Но построили в Казани многое, и все это дало толчок для развития. Но ведь важно было это еще и сохранить. Например, тот же Центр водных видов спорта. Его после Универсиады можно было вообще превратить в фитнес. Но в Казани на его базе провели чемпионат мира по водным видам спорта.

Очень важно, что почти на каждом объекте, который был построен к Универсиаде, сейчас функционируют различные центры подготовки. Есть разный опыт – где-то объекты сносят или форматируют под что-то другое, но в Татарстане решили это наследие сохранить.

Мы много говорим о создании кампусов мирового уровня, о создании международных центров. Вот создано. Я всем говорю: “Едьте и берите опыт Казани”. Тут не разрушено даже юридическое лицо, которое управляет Деревней Универсиады».

Местные жители перестали относиться к спортивным соревнованиям как к второсортному времяпрепровождению Фото: rais.tatarstan.ru

Нематериальное наследие Универсиады

При этом помимо физического наследия в виде спортивных объектов и транспортных развязок Универсиада оставила после себя и нечто нематериальное. Она изменила людей. Во-первых, местные жители перестали относиться к спортивным соревнованиям как к второсортному времяпрепровождению.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Безусловно, Универсиада оставила после себя огромный импульс. Прежде всего, нам удалось поменять ментальность местных жителей. Разрушить стереотип, что во время больших мероприятий из города надо “валить”. Вспомните, мы провели грандиозное шоу церемонии открытия Игр, и на следующее утро у нас выстроились огромные очереди на соревнования», – подчеркнул Владимир Леонов.

А во-вторых, на базе студенческих Игр в Татарстане выросли не только новые спортсмены, но и специалисты, способные организовывать и принимать турниры мирового масштаба.

«Знаете, какое мерило увлеченности региона существует помимо общего числа людей, занимающихся спортом? Это количественное представительство спортсменов в сборной России. И вот когда мы только готовили и проводили Универсиаду, представительство Татарстана во многих видах спорта было – ноль. Сейчас республика стабильно от 300 до 400 человек в национальные команды страны начала поставлять. Просто с нуля. А не было почти ничего.

Да и в целом уровень организационной возможности в Татарстане такой, что уже завтра здесь можно провести любые события любого мирового уровня. И важно, что как раз благодаря Универсиаде республика впитала в себя этот драгоценный опыт организатора и открыла себя как столица спорта не только для страны, но и для всего мира», – подытожил Мутко.