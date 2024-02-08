На федеральной дороге Казань – Оренбург возобновили движение для автобусов и грузовиков

Движение автобусов и грузовых автомобилей на федеральной автодороге Казань-Оренбург возобновили с 22.15 8 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Напомним, ограничения ввели в 18.00 на участке с 89 по 399 км автомобильной дороги Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – до границы с Республикой Казахстан.

В настоящее время ограничение движения сохраняется на региональных автодорогах Р239 в следующих районах: Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский , Алькеевский, Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Новошешминский, Нурлатский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский.