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На федеральной дороге Казань – Оренбург возобновили движение для автобусов и грузовиков
Движение автобусов и грузовых автомобилей на федеральной автодороге Казань-Оренбург возобновили с 22.15 8 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
Напомним, ограничения ввели в 18.00 на участке с 89 по 399 км автомобильной дороги Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – до границы с Республикой Казахстан.
В настоящее время ограничение движения сохраняется на региональных автодорогах Р239 в следующих районах: Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский , Алькеевский, Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Новошешминский, Нурлатский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский.
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