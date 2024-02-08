Из-за непогоды на трассе Казань – Оренбург ввели ограничения для автобусов и грузовиков

Из-за погодных условий трассу Р239 Казань-Оренбург, от Алексеевского района до Бавлов закрыли для автобусов и грузового транспорта. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

Так, с 18.30 ограничения введены на региональных автодорогах в следующих районах: Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский , Алькеевский, Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Новошешминский, Нурлатский, Спасский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский.

Кроме того, по данным «Волго-Вятскуправдора», с 18 часов 8 февраля ограничения введены на участке с 89 по 399 км автомобильной дороги Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – до границы с Республикой Казахстан.

Ограничения вводятся до улучшения погодных условий.