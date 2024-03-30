На фасады многоквартирных домов Бугульмы нанесут декоративные изображения

В Бугульме на фасадах многоквартирных домов, расположенных на главных улицах, при выполнении капитального ремонта появятся декоративные изображения.

«Сейчас архитектор разрабатывает эскизы. Каждый дом будет со своей изюминкой — в соответствии с цветовым решением», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

В 2023 году ремонт фасада был выполнен на трех домах, утепление — на 12 домах по технологии «Мокрый фасад». Эта технология одновременно решает вопросы и термоизоляции стен, и их декоративного оформления.

Цветовые решения фасадов создаются таким образом, чтобы объекты органично вписались в городскую среду. При этом были добавлены цветовые акценты в тех местах, где это уместно. К примеру, на торце многоквартирного дома по улице Сайдашева, 16 фасад появился рисунок на музыкальную тематику. Дело в том, что именно в этой стилистике благоустроили близлежащий сквер.

На улице Джалиля выбрали спокойную гамму, чтобы воссоздать ее исторический облик. А в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Бугульме появились сразу два новых граффити. Художники нанесли памятные муралы на фасады домов №29 по улице Мусы Джалиля и №31 по улице Газинура Гафиатуллина. Портрет бугульминца, Героя Советского Союза Газинура Гафиатуллина появился на фасаде девятиэтажного дома на улице, носящей его имя.

В 2024 году в Бугульме и районе будут капитально отремонтированы 26 многоквартирных домов на общую сумму 256 млн рублей.

«Строители уже начали менять скатную кровлю на трех объектах из 11 запланированных, утеплять фасад в трех домах. В одном доме из трех приступили к замене лифтового оборудования», — прокомментировал директор МУП «Департамент ЖКХ» Ильдар Бадыков.

Сезонные работы подрядные организации планируют завершить до 15 августа, остальные виды работ — до 30 сентября.

В 2023 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Бугульминском районе отремонтировано 23 дома общей площадью 72 тыс. кв. метров на сумму 227 млн рублей. Благодаря программе жилищные условия улучшили почти 3 тыс. жителей.