На этой неделе установившаяся в Татарстане аномальная жара спадет

На этой неделе установившаяся в Татарстане ранее аномальная жара сменится более умеренной погодой. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 24 августа, в республике из-за проходящих через ее территорию атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами сильными, грозами, градом и усилениями ветра. Столбики термометров не поднимутся выше 26 градусов тепла, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В ночь на среду, 25 августа, в зоне влияния фронта местами еще будут идти кратковременные дожди, тогда как днем осадки маловероятны. Температура воздуха составит +11, +16 градусов в ночные часы и +22, +27 — в дневные, отмечают синоптики.

В четверг, 26-го числа, погоду в регионе будет определять гребень антициклона. Соответственно, вероятность осадков невелика. В темное время суток похолодает до 9–14 градусов выше нуля. В светлое — воздух прогреется до 23–28 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 27 и 28 августа, Татарстан останется под влиянием поля повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. «Температурный фон существенно не изменится»: ожидается от +10 до +15 градусов ночью и от +21 до +27 — днем.