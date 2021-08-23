Атмосферные фронты вновь принесут в Татарстан грозы и град

Завтра, 24 августа, в Татарстане вновь ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Причиной непогоды станет то, что республика окажется «в неустойчивой воздушной массе, в зоне влияния активных атмосферных фронтов», отмечают синоптики.

В небе над регионом будет облачно с прояснениями. Как ночью, так и днем местами пройдут кратковременные дожди, локально — сильные. Кое-где, включая Казань, ожидаются грозы. Также вероятен град.

Кроме того, временами умеренный северный и северо-восточный ветер станет усиливаться до 17–22 м/с (в Казани — до 15–20 м/с).

Температурный фон при этом, по данным метеорологов, понизится. Температура воздуха составит от 15 до 20 градусов тепла ночью и от 21 до 26 градусов днем.