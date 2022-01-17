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Ру Тат
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Общество
17 января 2022  20:16

В Татарстане ожидаются метели и потепление до 1 градуса ниже нуля

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Завтра, 18 января, фронтальный раздел северо-западного циклона принесет в Татарстан потепление и ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, в темное время суток — с прояснениями. Ночью местами будет идти небольшой снег, днем снег прогнозируется на всей территории региона. В отдельных муниципалитетах, включая Казань, ожидаются метели с ухудшением видимости до одного — двух километров.

Будет дуть сильный южный ветер, временами его порывы будут достигать 15–17 м/с. На дорогах образуется гололедица, информируют синоптики.

В ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от -6 до -11 градусов. В дневные — воздух прогреется до 1–6 градусов ниже нуля. В Казани ожидается -6, -8 градусов ночью и -1, -3 — днем, отмечают метеорологи.

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