На этнофестивале «Крутушка» мастер-классы проведут около 80 специалистов со всей России

В поселке Крутушка с 28 по 29 августа в 12-й раз пройдет одноименный Международный этнофестиваль. Одной из частей программы стали мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, резьбе по дереву, ткачеству и другим видам ремесел. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал куратор ярмарки мастеров на фестивале Дамир Насыров.

«В основном, мастера приедут из близлежащих городов и регионов, но также есть гости из Магнитогорска, Владивостока и многих других городов. Порядка 80 мастеров уже заявились, еще около 10 — 15 заявок на рассмотрении», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено кулинарным мастер-классам, которые очень понравились гостям фестиваля в 2019 году. В частности, посетители смогут обучиться блюдам русской кухни у повара из Москвы Сергея Рахманова, а также татарской, мастер-класс по которой проведет Лилия Бакеева, которая на прошлом фестивале уже проводила такую активность, тогда она готовила Талкыш Калеве.

В конце мастер-классов гости смогут попробовать получившиеся блюда.

Более подробно о грядущем фестивале писало ранее ИА «Татар-информ».