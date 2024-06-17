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Общество 17 июня 2024 23:45

На двух улицах в центре Казани ограничат движение до весны следующего года

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На двух улицах в центре Казани ограничат движение до весны следующего года
Фото: kzn.ru

В Вахитовском районе столицы Татарстана вплоть до апреля следующего года частично ограничат движение транспорта и пешеходов по улицам Карла Маркса и Жуковского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В городском Комитете внешнего благоустройства рассказали, что причиной временных неудобств станут работы по реконструкции здания №43 по улице Карла Маркса — бывшего дома Щербаковой. Его должны приспособить для размещения Института международных отношений КФУ.

У этого дома с 8 июля 2024 по 25 апреля 2025 года частично ограничат движение транспорта по улице Карла Маркса и полностью закроют тротуар.

Кроме того, в этот период каждый день с 18 до 7 часов будет перекрываться проезжая часть по улице Жуковского около дома Щербаковой.

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#Транспорт #ограничение движения
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