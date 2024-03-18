В Казани восстановят облик дома Щербаковой 1930-х годов и откроют в нем институт КФУ

В Казани начнутся реставрационные работы в здании по улице Карла Маркса, которое несколько лет назад было передано КФУ. Памятник культурного наследия известен как бывший дом Щербаковой, а затем бывшее здание ветеринарного института, в котором в конце XIX века учился революционер Николай Бауман. Проект вновь прошел экспертизу и получил положительное заключение. Детали приводит Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Сейчас здание планируют приспособить под Институт международных отношений КФУ.

В процессе работ планируется восстановить облик здания третьего периода строительства (30-е годы XX века) и на момент постановки памятника на госохрану в 1959 году. Специалисты хотят также сохранить наслоения предшествующих периодов, которые отразились на внешнем облике здания и являлись его признанными особенностями. В то же время намечено улучшение технического состояния объекта, его прочностных характеристик, восстановление строительных конструкций и архитектурных элементов. Стены здания будут покрашены в серо-голубой цвет, а декор выделен белым.

В документации говорится, что положительное заключение экспертизы по реставрации объекта было получено в 2021 году, затем предоставлено повторно. Однако на тот момент проектная документация не проходила историко-культурную экспертизу на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

Здание, история которого ведет отсчет от середины XIX века, находится в собственности Российской Федерации, в оперативном управлении КФУ. В настоящее время не используется. Изначально главный дом представлял сосбой двухэтажный каменный прямоугольный объем, соединенный с одноэтажным каменным флигелем и каменными холодными службами в глубине двора. Второй этаж флигелей был надстроен по проекту 1873 года. В результате здания стали представлять замкнутый комплекс с двором-колодцем. В разные годы здесь размещались Казанский ветеринарный институт, Учительский институт, в советский период в нем находились подразделения Педагогического института, общежития. Чтобы приспособить его под последние, в здании провели перепланировку, устроили новые лестницы, спортзал. Часть первоначальных проемов была заложена, демонтированы исторические лестницы и конструкции крыши.

Рассматриваемое здание — четырехэтажное угловое — в процессе совершенно утратило изначальный облик. В 1934 году оно было надстроено третьим и четвертым этажами.

В процессе реставрации планируется демонтаж кровли 3-го и 4-го этажей, восстановление этих этажей с использованием кирпичных несущих стен, многопустотных сборных плит перекрытий и монолитных участков, демонтаж перекрытий сохраняемых этажей, устройство площадок и маршей новых лестниц, лифтов, инъецирование трещин, демонтаж покрытия над актовым залом, усиление фундамента, замена пола подвала.

Работы будут проводиться при положительных температурах, чтобы из бежать замачивания и размыва грунтовыми и поверхностными водами. Кроме того, специалисты организуют водоотвод.