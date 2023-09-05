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Общество 5 сентября 2023 20:17

На двух улицах в Авиастроительном районе частично перекроют движение

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На двух улицах в Авиастроительном районе частично перекроют движение
Фото: мэрия Казани

На двух улицах в Авиастроительном районе Казани — Симонова и Ленинградской — ограничат движение из-за строительства трассы водопровода. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Ограничение будет действовать на нескольких участках:
— с 6 сентября по 10 октября будет перекрыт участок проезжей части рядом со зданием № 11а;
— с 11 сентября по 19 октября — местный проезд к дому №48 по ул.2-й Ленинградской, расположенный рядом со строением № 11;
— с 19 сентября по 24 октября для движения закроют проезжую часть по ул.Ленинградской на пересечении с ул.Симонова.

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#Транспорт #ограничение движения
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