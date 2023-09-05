Казанцев предупредили о перекрытии дорог из-за трех фестивалей в сентябре

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На время проведения фестивалей «СоТворение», «Нур» и «Профсоюзная» по улицам Казани ограничат движение. Об этом предупредили в мэрии столицы РТ.

Так, 8 и 9 сентября у Центра семьи «Казан» пройдет музыкальный фестиваль «СоТворение». В течение трех дней — с 7 по 9 сентября — ограничат проезд по ул.Сибгата Хакима (от ул.Декабристов до ул.Абсалямова) и Бондаренко (от дома №3 по ул.Сибгата Хакима до примыкания к этой же улице). Движение в оба направления будут частично перекрывать с полудня до 23.00. Помимо этого, для посетителей будет недоступна смотровая площадка Центра семьи «Казан».

8–10 сентября ограничение затронет оба направления по ул.Кремлевской (от ул.Чернышевского до площади Первого мая). Причиной стало проведение маппинг-шоу на Спасской башне Казанского Кремля в рамках фестиваля медиаискусства «НУР». Движение ограничат в темное время суток — с 19.00 до 23.00.

Еще одно мероприятие, ради которого придется перекрыть дороги, — мутьтиформатный фестиваль «Профсоюзная». Ради его проведения с 20.00 15 сентября до 7 утра 17 сентября закроют участки по ул. Профсоюзной (от ул.Чернышевского до ул.Астрономической), Кави Наджми (от ул.Профсоюзной до ул.Рахматуллина) и Мусы Джалиля (от ул.Профсоюзной до ул.Кремлевской).