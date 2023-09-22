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Руc Тат
Общество 22 сентября 2023 16:47

На двух участках дороги в Кировском районе Казани временно ограничат движение

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На двух участках дороги в Кировском районе Казани временно ограничат движение
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Кировской районе Казани будут временно перекрыты для движения автомобилей два участка дороги. Временные неудобства связаны с прокладкой канализационных сетей и выносом сетей теплоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Ограничительный режим будет действовать на проезде от улицы Светлая до здания №13а/2 по Маршрутной – с 28 сентября по 29 октября, а также вдоль дома №17 корп.1 по Маршрутной – с 28 сентября по 7 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за реконструкции ОКН ограничат для пешеходов движение по четырем улицам Казани.

#ограничение движения
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