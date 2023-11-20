На двух стадионах в Казани начали заливать катки

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В Казани началась заливка катков на стадионах. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Так, на «Трудовых резервах» идет заливка первого слоя льда. В работе задействованы восемь мощных компрессоров и 77 км трубок под футбольным покрытием, что позволяет залить площадку даже при плюсовых температурах. Ожидается, что прокат запустят уже к концу недели.

В «Дербышках» заполняют водой футбольное поле стадиона «Ракета». Здесь каток откроется после естественного промерзания – ожидается, что это произойдет к началу декабря.

Ранее «Татар-информ» рассказал, что в двух парках Казани установили новогоднюю иллюминацию.