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Ру Тат
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Экономика
21 сентября 2022  12:00

На двух прошедших ярмарках жители Татарстана купили более 1,6 тыс. тонн овощей

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На двух ярмарках, которые прошли 10 и 17 сентября на площадках в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольском районе, было реализовано сельскохозяйственной продукции на общую сумму 171,5 млн рублей. 

По данным Минсельхозпрода РТ, жители республики купили 1637 тонн овощей, в том числе 1187 тонн картофеля, 32,5 тонны разливного молока, 197 тонн мяса, в том числе 121,4 тонны говядины.

Для проведения ярмарок были задействованы 32 муниципальных района, 1645 единиц транспорта. 

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в республике 10 сентября. Предполагается, что они продлятся до 24 декабря. Всего должно состояться 16 ярмарочных дней.

Как сообщал «Татар-информ», в предстоящую субботу в Казани ярмарки развернутся на 15 площадках.

#ярмарка #сельхозярмарка
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