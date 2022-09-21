22 района и 18 организаций представят свою продукцию на сельхозярмарках в Казани

24 сентября на 15 площадках Казани вновь пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Продукцию по доступным ценам горожанам представят 22 района республики, а также 18 агропромышленных организаций.

Ярмарки откроются в 6 утра и продолжат работу до полудня. Посетить их можно по следующим адресам:

Авиастроительнвй район — ул.Дементьева, 7, на пересечении ул.Беломорской и ул.Гудованцева, ул. Ленинградской, 27;

Вахитовской район — ул.Татарстан, 53, ул.Чехова, 2;

Кировский район — на ул. Краснококшайской, 150,2, ул.Революционной, 12 и ул.Батыршина, 20;

Ново-Савиновский район — пр.Ямашева, 71а, ул.Лаврентьева, 10;

Приволжский район — ул.Зорге, 66 корп. 1 и ул.Фучика, 72;

Советский район — на ул. Аграрной (агропромпарк «Казань»), ул. Липатова, 7.

Еще одна площадка откроется на парковке ТЦ «Радужный» в Осинове. Посетить ее смогут жители «Салават Купере».

Еженедельные ярмарки будут проводиться до 24 декабря.