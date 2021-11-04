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Происшествия
4 ноября 2021  12:35
Павел Климчак

На двоих жителей РТ, пропускавших людей без QR-кодов в ТЦ Нижнекамска, составили протокол

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Полицейские установили личности тех, кто пропускал людей без проверки QR-кода в один из торговых центров Нижнекамска: ими оказались двое жителей Челнов – 31-летняя девушка и 39-летний мужчина.

Их обоих привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Кроме этого, на девушку также составили протокол за самоуправство. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что полицейские ищут татарстанцев, которые пропускали людей без QR-кода в один из ТЦ Нижнекамска.

#административная ответственность #протокол #самоуправство #Qr-код
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