На двоих жителей РТ, пропускавших людей без QR-кодов в ТЦ Нижнекамска, составили протокол

Полицейские установили личности тех, кто пропускал людей без проверки QR-кода в один из торговых центров Нижнекамска: ими оказались двое жителей Челнов – 31-летняя девушка и 39-летний мужчина.

Их обоих привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Кроме этого, на девушку также составили протокол за самоуправство. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что полицейские ищут татарстанцев, которые пропускали людей без QR-кода в один из ТЦ Нижнекамска.