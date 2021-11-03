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Происшествия
3 ноября 2021  13:20
Павел Климчак

Полицейские ищут нижнекамцев, которые пропускали людей без QR-когда в один из ТЦ города

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Сотрудники полиции начали проверку после видео, на котором неизвестные люди пропускают в один из торговых центров Нижнекамска всех посетителей без проверки QR-кода. Таким образом они нарушили постановление Кабмина РТ о мерах предотвращения коронавирусной инфекции в республике.

Информация о происшествии поступила от охранника ТЦ. Однако, когда приехали сотрудники полиции, виновников на месте уже не было.

Как сообщается в пресс-службе МВД по РТ, полиция Нижнекамска начала проверку. Сейчас стражи порядка устанавливают личности всех правонарушителей, которых затем привлекут к административной ответственности.

#Нижнекамск #торговый центр #Коронавирус
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