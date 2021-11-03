Полицейские ищут нижнекамцев, которые пропускали людей без QR-когда в один из ТЦ города

Сотрудники полиции начали проверку после видео, на котором неизвестные люди пропускают в один из торговых центров Нижнекамска всех посетителей без проверки QR-кода. Таким образом они нарушили постановление Кабмина РТ о мерах предотвращения коронавирусной инфекции в республике.

Информация о происшествии поступила от охранника ТЦ. Однако, когда приехали сотрудники полиции, виновников на месте уже не было.

Как сообщается в пресс-службе МВД по РТ, полиция Нижнекамска начала проверку. Сейчас стражи порядка устанавливают личности всех правонарушителей, которых затем привлекут к административной ответственности.