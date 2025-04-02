На два поста Татарстанской таможни назначили новых руководителей

На посты Татарстанской таможни назначили новых руководителей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Максим Верендеев стал начальником таможенного поста Аэропорта Казань Татарстанской таможни. Он работает в таможенных органах с 19 декабря 1996 года. Службу проходил в Чувашской и Нижегородской таможнях, представительстве таможенной службы РФ при таможенной службе Казахстана, а также в центральном аппарате ФТС. С 3 июня 2022 года работает в Татарстанской таможне. Полковник таможенной службы имеет высшую квалификацию — Мастер.

Максим Верендеев

Кроме того, приказом Федеральной таможенной службы с 20 марта 2025 года начальником Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни стал Александр Семчишин. Он начинал с должности государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни. Подполковник таможенной службы имеет квалификационное звание — Специалист первого класса.

Александр Семчишин

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новым заместителем начальника Татарстанской таможни стала Роза Салихова.