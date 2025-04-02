Новым замначальника Татарстанской таможни стала Роза Салихова

Роза Салихова

Заместителем начальника Татарстанской таможни назначена Роза Салихова. Ее сферой деятельности станет таможенный контроль после выпуска товаров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Роза Салихова родилась 18 декабря 1968 года в Перми. Окончила Казанский финансово-экономический институт, имеет ученую степень кандидата экономических наук.

В таможенных органах Роза Салихова с 14 июня 1995 года, прошла путь от инспектора отдела таможенной стоимости и валютного контроля Набережночелнинской таможни до начальника отдела взыскания задолженности службы таможенного контроля после выпуска товаров Татарстанской таможни.

Полковник таможенной службы имеет высшее квалификационное звание — Мастер. Награждена ведомственными наградами: медалями «За службу в таможенных органах» III, I, I степени, «25 лет Федеральной таможенной службе», «За усердие», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».