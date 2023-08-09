На два месяца перекроют участок ул.Исанбета в Казани

Фото: мэрия Казани

С 23 августа по 31 октября ограничат движение по ул.Наки Исанбета в Казани. Решение принято на время реконструкции участка водопровода, сообщает мэрия столицы РТ.

На этот период частично перекроют несколько участков улицы:

— рядом с домами №49, 51, 55 и 35 в направлении ул.Гвардейской, где ограничат движение по проезжей части и полностью перекроют тротуары;

— в районе дома №1 по ул.Седова в направлении ул.Гвардейской — частично закроют проезжую часть и тротуар;

— рядом с домом №1 по ул.Седова в направлении ул.Седова — ограничат движение по проезжей части.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что до 20 сентября в Казани ограничат проезд по ул.Светлой.