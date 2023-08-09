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Общество 9 августа 2023 13:07

В Казани до 20 сентября перекроют для движения два участка улицы Светлая

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В Казани до 20 сентября перекроют для движения два участка улицы Светлая
Фото: kzn.ru

В Казани временно ограничили движение по улице Светлая. Об этом администрация Кировского и Московского районов города сообщает в своем телеграм-канале.

Так, до 20 сентября для автомобилей будут закрыты проезды от Светлой до здания №13а/2 на Маршрутной и вдоль дома №17 к.1 по Маршрутной.

#Транспорт #ограничение движения
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