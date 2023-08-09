news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани до 20 сентября перекроют для движения два участка улицы Светлая
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Фото: kzn.ru
В Казани временно ограничили движение по улице Светлая. Об этом администрация Кировского и Московского районов города сообщает в своем телеграм-канале.
Так, до 20 сентября для автомобилей будут закрыты проезды от Светлой до здания №13а/2 на Маршрутной и вдоль дома №17 к.1 по Маршрутной.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2