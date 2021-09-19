На думских выборах проголосовали пациенты ковид-госпиталя Нижнекамска

В Нижнекамске на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва проголосовали пациенты, которые находятся на лечении в ковид-госпитале центральной районной больницы. Об этом сообщает «НТР 24».

В «красную зону» члены участковой избирательной комиссии зашли в защитных костюмах и очках. В голосовании приняли участие более 30 пациентов.

Голосуют и пациенты стационаров других отделений. Члены избирательной комиссии обходят палаты с бюллетенями и переносными ящиками. Также урны для голосования стоят в столовых.

Временные избирательные участки будут открыты до 20.00, поэтому у тех, кто поступит в больницу в течение дня, также будет возможность проголосовать.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к полудню явка на думские выборы в Татарстане составила 65,5%.