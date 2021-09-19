К полудню явка на думские выборы в Татарстане составила 65,5%

По состоянию на 12 часов дня 19 сентября явка татарстанских избирателей на проходящие думские выборы составила 65,5%. Об этом на площадке Единого информационного центра сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

«В Татарстане продолжается голосование. По данным системы ГАС „Выборы“, явка на 12 часов составляет 65,5% от общего количества избирателей, которых у нас 2 931 929 человек», — рассказал Кондратьев.

Он напомнил, что в 14 часов дня произойдет окончание приема заявлений по голосованию на дому. Кроме того, глава ЦИК РТ сообщил о продолжении поступления обращений от граждан.

«Количество интернет-обращений в ЦИК РТ кратно возросло к обеду. Мы стараемся в максимально короткие сроки отвечать на все эти заявления. Жалоб на нарушения избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало, мы отслеживаем все эти сигналы», — заключил Андрей Кондратьев.