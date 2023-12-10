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ЦИК Татарстана: Нарушений в ходе довыборов муниципальных депутатов не зафиксировано
В Татарстане завершились дополнительные выборы депутатов городских и сельских советов. В 8 часов вечера все избирательные участки закрылись. Об этом сообщает ЦИК республики.
«Нарушений, влияющих на результаты голосования, не зафиксировано. После закрытия избирательных участков члены комиссий приступили к подсчету голосов», – сказано в сообщении.
Отмечается, что в течение дня на телефон горячей линии Центральной избирательной комиссии Татарстана поступило 67 обращений от жителей республики. Все они носили информационно-справочный характер, жалоб не поступало.
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