ЦИК Татарстана: Нарушений в ходе довыборов муниципальных депутатов не зафиксировано

Фото: телеграм-канал ЦИК РТ

В Татарстане завершились дополнительные выборы депутатов городских и сельских советов. В 8 часов вечера все избирательные участки закрылись. Об этом сообщает ЦИК республики.

«Нарушений, влияющих на результаты голосования, не зафиксировано. После закрытия избирательных участков члены комиссий приступили к подсчету голосов», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в течение дня на телефон горячей линии Центральной избирательной комиссии Татарстана поступило 67 обращений от жителей республики. Все они носили информационно-справочный характер, жалоб не поступало.