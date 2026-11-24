На дорожные работы в Татарстане в этом году направят около 97,7 млрд рублей. Почти на всех объектах работы завершены, сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Работа в этом году очень насыщенная. Основная программа – это национальный проект «Инфраструктура для жизни». В Казанской агломерации на 19 крупных объектов выделено 2 млрд рублей, в Набережночелнинской агломерации – 1,3 млрд рублей на четыре объекта, в Нижнекамской агломерации – 480 млн рублей на три объекта. На 43 объекта региональных дорог выделено 1,3 млрд рублей. Все работы завершены», – рассказал он.

По национальному проекту в нормативное состояние также приводят автодороги с искусственными сооружениями на них. В этом году на это потратили 15,5 млрд рублей, в том числе 11,3 млрд рублей выделено из федерального бюджета. На всех 86 объектах работы завершены, отметил Ханифов.

«К концу года к нормативному состоянию приведено 53,9% региональных дорог. А к 2030 году планируем достичь показателя не менее 60%», – подчеркнул он.

По программе дорожных работ на строительство и реконструкцию 32 объектов потратят 6,3 млрд рублей. По словам министра, работы выполнены на 96%, на семи объектах еще продолжаются.

Близятся к завершению ремонт и капремонт дорог, на которые направят 14,4 млрд рублей. «Из 203 объектов на 44 работы продолжаются, но уже идет установка дорожных знаков», – заметил глава Миндортранса.

Он добавил, что программа ремонта дорожно-уличной сети – самая ожидаемая у жителей. «И вот уже последние два года на нее выделяются большие средства. В этом году – 11,6 млрд рублей. Всего здесь 126 объектов. На сегодня все работы завершены», – заявил он.

Кроме того, в этом году предусмотрено дополнительное финансирование на дорожно-уличную сеть в объеме 16 млрд рублей, в том числе для населенных пунктов – 10 млрд рублей, для Казани – 5 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей направлен на строительство автодороги с путепроводом через железную дорогу от дублера Горьковского шоссе до ул. Приволжской в Казани.

«Общее количество дополнительных объектов дорожно-уличной сети – 879. Из них только на четырех объектах работы еще проводятся, но завершатся на этой неделе», – заключил Ханифов.