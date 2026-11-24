Строительство автодороги с путепроводом через железную дорогу от дублера Горьковского шоссе до ул. Приволжской в Казани планируют завершить в следующем году ко Дню Республики Татарстан. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Строительство самого дублера пока в отлагательном плане, но когда-нибудь это свершится. И все-таки было решено построить участок этого дублера. Потому что около Храма всех религий переезд через железную дорогу затруднен, там очень большой трафик – проходит до 160 поездов в сутки. Начали строительство путепровода на дублере Горьковского шоссе. Эта дорога необходима для безопасности», – сказал он.

Ханифов отметил, что на строительство выделено 3 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей – на этот год, 2 млрд рублей – на 2027-й.

«В этом году наша задача – выставить все опоры и перекрыть балки. Работа непростая. Самая главная часть этого дублера – именно железнодорожный переезд, который в работе. В следующем году мы планируем его запустить», – подчеркнул он.

По словам министра, строительство всего дублера Горьковского шоссе – капиталоемкий проект, поэтому в свое время было принято решение о реконструкции Горьковского шоссе.

«Протяженность всего дублера – около 18 км. Сейчас мы строим примерно 1,5 км. На сегодня трафик на въезд в город со стороны Горьковского шоссе достаточен», – заключил он.