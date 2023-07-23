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На дороги в Ново-Савиновском и Советском районах Казани потратят 529 млн рублей
В жилых комплексах, расположенных в Ново-Савиновском и Советском районах столицы Татарстана, построят дороги за более чем 529,3 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что речь идет о строительстве автомобильной дороги рядом с жилым комплексом «Свобода» — от проспекта Фатыха Амирхана по улице Алексея Козина до дома №60 по улице Сибгата Хакима в Ново-Савиновском районе и проезда вдоль жилого комплекса «Яратам» в районе улиц Бухарская и Крылова — в Советском.
Возведение автомобильной дороги длиной 1426 метров и сопутствующие работы по улице Козина обойдутся примерно в 390,5 млн рублей, а проезда у улицы Бухарская — приблизительно в 138,8 млн рублей.
Речь идет не только о строительстве дорог, но и о благоустройстве, прокладке сетей электроснабжения и связи, наружных сетей водопровода, ливневой канализации и газоснабжения. В Ново-Савиновском районе также проложат тепловые сети и высадят деревья и кустарники.
Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ, средства поступят из республиканского и федерального бюджетов. Прием заявок завершится 31 июля, подрядчика определят 2 августа. Работы должны быть завершены к 10 апреля 2024 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на капремонт дорог в Нижнекамске потратят почти миллиард рублей.
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