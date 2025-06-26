На дорогах Татарстана увеличат количество патрулей ГАИ

Рустем Гарипов

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для профилактики аварийности ГАИ Татарстана увеличит количество нарядов ДПС на дорогах. Об этом сегодня на выездном заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения РТ Рустем Гарипов.

«В целях профилактики аварийности запланировано увеличение плотности нарядов ДПС: в июле на федеральных дорогах, с августа по сентябрь – на региональных. Кроме того, на обоих категориях запланирована передислокация передвижных комплексов фотовидеофиксации», – рассказал Рустем Гарипов.

Он добавил, что согласно статистике, собранной за последние пять лет, на федеральных дорогах пик аварийности приходится на июль, а на региональных – с августа по сентябрь.

«На обеих категориях дорог основным видом ДТП является столкновение. Основная доля таких ДТП происходит на федеральных дорогах в августе, на региональных – в сентябре. На местных же по-другому – аварийность фиксируется в конце года – в сентябре и ноябре, при этом основной проблемой является наезд на пешехода», – отметил Гарипов.