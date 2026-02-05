На дорогах Казани за сутки задержали пятерых пьяных водителей и еще троих без прав

За прошедшие сутки в Казани задержали пять пьяных водителей, еще трое человек были задержаны за управление автомобилем без прав. Данные приводит Госавтоинспекция Казани.

В общей сложности за 4 февраля в городе произошло 292 аварии, в двух из них есть пострадавшие. Также автоинспекторы задержали четыре человека, которые подозреваются в совершении преступлений.

«Татар-информ» сообщал о том, что в Бугульме суд вынес приговор местному жителю Ранилю Хайруллину, который повторно попался пьяным за рулем. Ему назначили год условного лишения свободы, а также обязали пройти лечение от наркомании и наблюдаться у нарколога по месту жительства.