Суд в Татарстане обязал водителя, севшего за руль пьяным, пройти курс лечения у нарколога

Бугульминский суд вынес приговор водителю Ранилю Хайруллину. Его признали виновным в неправомерном завладении автомобилем и управлении им в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Информация о приговоре появилась в картотеке суда.

По данным следствия, Хайруллин был пьян. У автосервиса, где он работал, он без согласия владельца сел в автомобиль, оставленный на ремонт, и поехал на заправку. Вскоре его остановил инспектор ДПС. Алкотестер показал превышение допустимого уровня алкоголя.

В суде Хайруллин признал вину и согласился с обвинением. Он сообщил, что выпил на работе и раскаивается. Мужчина добавил, что за руль сел только из‑за опьянения — будучи трезвым, по его словам, он бы так не поступил.

Суд признал Раниля Хайруллина виновным и назначил ему год условно с лишением прав на два года. Кроме того, Хайруллина обязали пройти лечение от наркомании и наблюдаться у нарколога по месту жительства.