На дорогах Казани за сутки автоинспекторы поймали 9 пьяных водителей

За минувшие сутки в Казани были задержаны 9 пьяных водителей. При этом двое из них управляли транспортным средством, будучи подвергнутыми административному наказанию или имеющими судимость, сообщают в отделе пропаганды Госавтоинспекции Казани.

Накануне в районе семи часов вечера на улице Кави Наджми автоинспекторы задержали пьяного 22-летнего водителя отечественной легковушки. Как удалось выяснить, в сентябре 2022 года молодого человека уже лишали прав за нетрезвое вождение. В связи с наличием признаков состава преступления за управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию, собранные материалы переданы в отдел полиции для принятия процессуального решения. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции напомнили, что нетрезвым водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Кроме того, отказ от медосвидетельствования карается аналогичным лишением прав и штрафом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах задержали водителя «ВАЗ», который сел за руль в нетрезвом виде, пытался скрыться от автоинспекторов и врезался в припаркованный Geely. Мужчину задержали. От медосвидетельствования он отказался. Теперь парню грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав до полутора года.

В случае повторного вождения в нетрезвом виде водителям грозит уголовная ответственность. Нарушителям грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и незамедлительно сообщать о таких случаях в дежурные отделения ГИБДД Казани.

Информацию можно отправить через Телеграмм-бот @Kazan_bezopasnoBot. Для удобства, доступ к телеграм-каналу можно получить и при помощи QR-кодов, которые размещены на всех патрульных автомобилях и в местах приема граждан.

О нарушении также можно сообщить ближайшему наряду дорожно-патрульной службы или по номеру телефона: (843) 5 333 589.