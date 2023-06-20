В Татарстане задержали пьяного водителя, о котором сообщили ГИБДД в Telegram-канале

Два дня назад в Telegram-канал в Челнах поступило сообщение о том, о водителе «ВАЗ», который сел за руль в нетрезвом виде, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На место прибыли автоинспекторы, но водитель попытался от них скрыться и врезался в припаркованный Geely.

Мужчину задержали. Им оказался 22-летний местный житель. От медосвидетельствования он отказался.

Теперь парню грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав до полутора года.