news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 20 июня 2023 10:44

В Татарстане задержали пьяного водителя, о котором сообщили ГИБДД в Telegram-канале

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Два дня назад в Telegram-канал в Челнах поступило сообщение о том, о водителе «ВАЗ», который сел за руль в нетрезвом виде, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

На место прибыли автоинспекторы, но водитель попытался от них скрыться и врезался в припаркованный Geely.

Мужчину задержали. Им оказался 22-летний местный житель. От медосвидетельствования он отказался.

Теперь парню грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением прав до полутора года.

#пьяные водители
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное