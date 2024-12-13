На дорогах Казани образовались пробки в 9 баллов

Первая по-настоящему снежная неделя в Казани завершилась серьезными заторами на дорогах. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки достигли 9 баллов.

Казанцы стоят в пробках на улицах Пушкина, Салимжанова, Тукая, Лево-Булачной, Татарстана, Ершова, Гагарина, Воровского, Бутлерова и других. Заторы наблюдаются практически во всех районах города.

Особенно затруднено движение на западном выезде из Казани. По сообщениям водителей в соцсетях, пробки образовались из-за устранений последствий смертельного ДТП, которое произошло сегодня днем на трассе М7.