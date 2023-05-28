На допвыборах депутата Госсовета Татарстана в Челнах проголосовали свыше 8 тыс. человек

В Набережных Челнах завершилось голосование на дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана по электротехническому округу. По данным на 18.00 явка составила порядка 15% от общего числа избирателей. Всего отдать свой голос пришли свыше 8 тысяч жителей города, сообщил на брифинге сообщил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Согласно сведениям на 18.00 явка на выборы депутата Госсовета РТ по электротехническому округу составила 15,34% от общей численности избирателей. Согласно календарному плану, определен срок установки итогов к 1 июня 2023 года», – отметил спикер.

Он напомнил, что также завершились выборы в органы местного самоуправления в четырех районах республики: Азнакаевском, Черемшанском, Сармановском и Чистопольском.Там явка составила 22,55% от общего числа избирателей. Итоги будут объявлены не позднее 30 мая.

«Все участки для голосования были закрыты ровно в 20.00. Сейчас в избирательных комиссиях начался важнейший этап всей избирательной кампании – подсчет голосов. Всеми организаторами была проделана огромная работа», – добавил Кондратьев.

За чистотой голосования следили представители наблюдательского сообщества республики, представители политических партий и Общественной палаты РТ. Кроме того, помогали следить за порядком и огромное число СМИ, добавил глава ЦИК РТ.

«Все прошло спокойно. По данным системы здравоохранения, жалоб с избирательных участков не поступало, система правоохранительных органов также сообщила о том, что происшествий или нарушений во время голосования зафиксировано не было. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем», – заявил Андрей Кондратьев.

В заключение он отметил, что результаты могут быть объявлены и раньше установленного срока, и поблагодарил всех организаторов за проведенную работу.

Напомним, сегодня с утра в Набережных Челнах открылись 24 избирательных участка для голосования на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ шестого созыва. Выборы проводятся в Электротехническом округе Автограда, голосование проходило до 20.00.