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Ру Тат
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Общество
24 июня 2022  21:24
Арсений Каримов

На Дне молодежи в Казани можно будет вступить в ряды волонтеров Татарстана

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На праздновании Дня молодежи в казанском экстрим-парке «Урам» отдельным блоком будет представлено добровольческое движение Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Пространство в стиле волонтерского штаба позволит каждому посетителю окунуться в атмосферу добровольчества. Этому поспособствует декор площадки и продуманное программное насыщение, уверены в ведомстве.

Гости праздника смогут вступить в ряды волонтеров через регистрацию на портале ДОБРО.РФ и принять участие в заявочной кампании в рамках Единых игр Специальной Олимпиады, намеченных на зиму 2023 года.

Для полного погружения в обстановку волонтерского штаба состоятся развлекательные интерактивы (Just Dance и игровая приставка), а также каждый час будут проходить розыгрыши («Лотерея добра», «Самая большая волонтерская книжка» — самое большое количество волонтерских часов и другие).

Представители волонтерского сообщества Татарстана проведут образовательные мастер-классы. Также волонтеры поучаствуют и в организации праздника. Более 130 добровольцев будут помогать в информировании и навигации гостей.

Праздничная программа будет включать выступления известных артистов, спортивные соревнования, фестиваль «Уличная классика» и многое другое, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#минмолодежи рт #Волонтеры #день молодежи
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