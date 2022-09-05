На Дне коня впервые в Татарстане пройдет Кубок России по пробегам на дистанцию 160 км

Конно-спортивный праздник «День коня» пройдет 17 сентября в Арском районе Татарстана. Впервые в республике запланировано проведение Кубка России по пробегам на дистанцию 160 километров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Кубок России внесен в единый календарный план Министерства спорта Татарстана и Федерации конного спорта России. На пробеги заявлены спортсмены из Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Тюмени, Пензенской, Липецкой, Оренбургской областей, Подмосковья, Самары, Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга», – отметили в министерстве.

На конно-спортивном празднике пройдут скачки, национальные конкурсы с участием лошадей, а также одно из крупнейших международных соревнований по дистанционным конным пробегам на 120, 100, 80 и 40 километров – Международный Кубок СНГ.

В Татарстане мероприятие проводится с 2015 года совместно с Минсельхозпродом и Федерацией коневодства и конного спорта республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров возглавил Федерацию коневодства и конного спорта РТ.