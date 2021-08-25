На Дне города артисты Казани прочитают стихи Евтушенко, Ахмадулиной и Нияза Акмала

30 августа, в День города Казани и Республики Татарстан, под открытым небом пройдет музыкально-театрализованное представление «Голоса Казани». На специально построенной сцене на Кремлевской выступят танцевальные и музыкальные коллективы республики, а на балконах здания исполкома артисты казанских театров прочитают стихи на русском и татарском языках. Об этом сообщается на портале мэрии столицы Татарстана.

Выступления будут сопровождаться видеомэппинг шоу (световым шоу) на противоположной стороне улицы Кремлевской.

Гостям праздника прочтут стихотворения поэтов Татарстана и России — Зульфата, Мудариса Аглямова, Геннадия Капранова, Саджиды Сулеймановой, Нияза Акмала, Кадыра Сибгатуллина, Наиса Гамбарова, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Вероники Тушновой и других.

Стихи прозвучат в исполнении народных артистов Татарстана Искандера Хайруллина, Ильи Славутского, заслуженных артистов РТ Эльзы Фардеевой, Марата Голубева, Алсу Каюмовой, Елены Ряшиной, а также артистов Артема Пискунова, Резеды Саляховой, Матвея Козина. Музыкальное сопровождение обеспечат заслуженные артисты Татарстана Алина Шарипжанова и Айдар Сулейманов, а также певицы Карина Зиганшина, саксофонист Камиль Хайбуллин.

Также на музыкально-поэтическом вечере выступят уличный театр «Мимо-Крокодил» из Санкт-Петербурга, молодежный оркестр Sforzando под управлением Данияра Соколова (Казань) и ансамбль танца «Казань».

На празднике представят финалистов конкурса рассказов о столице Татарстана «Здравствуй, Казань!». Проект в Год родных языков и народного единства стартовал весной. Произведения, написанные на татарском или русском языках, оценивало жюри, в состав которого вошли известные писатели, поэты и деятели искусств. По итогам конкурса будет издана книга, в которую войдут лучшие работы.

Литературно-художественный вечер «Голоса Казани» начнется в 20.00.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, какие события смогут посетить казанцы в Дни города и Республики Татарстан.