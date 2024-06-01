На детском Сабантуе в Апастово более 100 первоклассников получили ранцы

На детском Сабантуе в Апастово в рамках акции «Помоги собраться в школу» 124 будущих первоклассника получили ранцы со школьными принадлежностями.

Такая акция при поддержке организаций Апастовского района прошла в 13-й раз.

Советник руководителя объединения «Апас-Мол» Марат Хасанов пожелал всем ребятам успехов и от имени гендиректора «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова передал поздравления с Днем защиты детей.

«Для нас большое счастье в честь прекрасного праздника порадовать ребят, которые в этом году впервые вступят в страну знаний. Желаю всем здоровья, чтобы дети были здоровы, всегда учились только на 5», — сказал Марат Хасанов.

Также на детском Сабантуе состоялось награждение отличников учебы и победителей различных предметных олимпиад.