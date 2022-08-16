В Кукморском районе бродячая собака напала на троих детей, прокуратура начала проверку

Надзорное ведомство Кукморского района начало проверку после нападения бродячей собаки на троих детей 6 и 11 лет. Инцидент произошел накануне в поселке Жилой Рудник. На местной детской игровой площадке собака набросилась на ребят.

Фото: Прокуратура РТ

«В момент нападения девочка была на детской площадке с бабушкой, мальчики играли в компании сверстников», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Все пострадавшие с различными травмами обратились в больницу. Как уточнил Руслан Галиев, у девочки множественные рваные раны мягких тканей лица, а у мальчиков – раны мягких тканей правого предплечья.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий, возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование дела взято на контроль в районной прокуратуре.

Фото: Прокуратура РТ

На место происшествия выезжал прокурор района Антон Чураков. Надзорное ведомство проверит работу местной организации по отлову безнадзорных животных.