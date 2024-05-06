В Казани ко Дню защиты детей хотят открыть детский лагерь «Молодая гвардия»

В июне в Казани откроют детский лагерь «Молодая гвардия». Ранее там проводили капремонт. Каждый год после открытия в учреждении будут проходить пять смен. В одну смену смогут отдохнуть до 280 воспитанников спортшкол.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, при ремонте в лагере построили 10 спальных корпусов. Причем четыре из них отапливаемые, что позволит проводить учебно-тренировочные сборы круглый год.

Лагерь хотят открыть 1 числа первого летнего месяца – в День защиты детей. Это станет неким подарком маленьким жителям города. Отметим, что работы в лагере проводились при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

По словам председателя комитета физкультуры и спорта Казани Линара Гарипова, на сегодняшний день завершили капремонт Центрального стадиона, легкоатлетического манежа, а также Центра бокса и настольного тенниса. Там же организуют Игры БРИКС. Всего для проведения международных состязаний задействуют 17 площадок.

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров подчеркнул, что при подготовке к Играм БРИКС в городе обновили много спортобъектов, дав им запас прочности на несколько лет вперед. Он отметил, что все сделанное будет во благо города и жителей. Также отремонтированные объекты важны для проведения российских и региональных турниров, которые периодически принимают в столице Татарстана, заключил Гафаров.

фото: мэрия Казани